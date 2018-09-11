В учениях «Восток-2018» задействованы восемь армий, силы ВДВ, ВМФ и ВКС

Москва, , 17:10 — REGNUM Для участия в военных учениях «Восток-2018» проведены крупномасштабная переброска и оперативное развертывание на Дальнем Востоке войск восьми армий Восточного и Центрального военных округов, соединений и частей Воздушно-десантных войск (ВДВ) и сил Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает 11 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Учебно-боевые задачи в рамках этих учений на полигонах будут выполнять части и соединения 5-й, 29-й, 35-й и 36-й общевойсковых армий, 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО из состава войск Центрального военного округа, соединения и части ВДВ.

Железнодорожным, морским, авиационным способом и своим ходом войска переброшены на расстояния порядка четырех тыс. км. Для этого были задействованы свыше полутора тыс. вагонов и платформ, порядка 50 самолетов военно-транспортной авиации, несколько десятков морских транспортных судов.

В учениях задействованы корабельные группировки Северного и Тихоокеанского флотов. Боевые корабли, подводные лодки и суда обеспечения будут действовать в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Крноцкого заливов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 сентября 2018 года на Дальнем Востоке, включая прилегающие акватории Тихого океана, пройдут плановые военные учения «Восток-2018».

В них примут участие порядка 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. единиц бронетехники, свыше 1000 различных летательных аппаратов и до 80 кораблей и судов.

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