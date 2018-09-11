«ЕР» забрала 30 мест в Волгоградской гордуме из 36

Волгоград, , 17:07 — REGNUM Представители партии «Единая Россия» займут 30 мест в Волгоградской областной думе из 36. Об этом 11 сентября сообщили в избиркоме Волгоградской области. 13 мандатов достанутся партии в результате голосования по единому избирательному округу, 17 — по результатам голосования в одномандатных округах.

Всего в думу проходят четыре партии. КПРФ и ЛДПР достанутся по два мандата, «Справедливая Россия» будет представлена одним депутатом. Также в думу проходит один самовыдвиженец.

«ТИК постановила признать выборы состоявшимися и действительными. Явка избирателей составила 24,10%», — говорится в сообщении избиркома.

ИА REGNUM напоминает, что выборы состоялись 9 сентября. В результате «ЕР» получила 52,64% голосов, КПРФ заняла второе место с результатом в 13,12%, «Справедливая Россия» заручилась поддержкой 7,7% избирателей. В думу не прошли «Коммунисты России» (3,71%), «Партия пенсионеров» (2,97%), «Альянс зеленых» (1,41%), «Родина» (1,09%) и «Гражданская платформа» (0,56%).

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