В Госдуму внесён законопроект, запрещающий военным размещать фото в сети

Москва, , 17:04 — REGNUM Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект, который запрещает военнослужащим размещать в сети интернет и средствах массовой информации данные о себе и своих сослуживцах.

В законопроекте предлагается запретить военнослужащим размещать в СМИ и интернете свои фотографии, видеоматериалы, а также данные геолокации и другую информацию.

Поясняется, что под запрет должна попасть информация, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность военнослужащих или воинских частей и организаций, в которых они несут службу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в мае 2018 года стало известно, что министерство обороны России запретило проносить на территорию ведомственных режимных объектов различные гаджеты. Также запрещено проносить гаджеты в любые организации, где работают с документами содержащими государственную тайну.

По сути под запрет попали все электронные устройства, такие как смартфоны, сотовые телефоны с камерами, фото‑ и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты.

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