«Соединенные Штаты научат Украину как Богу молиться»

Москва, , 17:01 — REGNUM Церковная реформа на Украине проводится для того, чтобы столкнуть людей лбами, считает писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Об этом он заявил 11 сентября, выступая в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Участники программы обсуждали предстоящий визит на Украину посланника Госдепа США по религиозной свободе Сэма Браунбека. Отрезок его выступления, показанный в студии, скорее походил на проповедь, а не язык дипломатии.

Поездка запланирована на фоне конфликта православных церквей, когда Константинопольский патриархат пытается дать Киеву автокефалию. Богословы считают, что патриарх Варфоломей действует под давлением США. 10 сентября Русская православная церковь пригрозила Константинополю крайне жестким ответом в случае осуществления этих замыслов.

«Этот американец ведет себя как некий уполномоченный по делам религии, — прокомментировал речь Браунбека Шаргунов. — И говорит очень много о свободе. Вспомню апостола Павла: «О свободе говорят, будучи сами рабами тления». И к сожалению это тление, этот распад мы наблюдаем на едином пространстве. Вопрос ведь в том, для чего происходит так называемая церковная реформа? То есть легитимация той небольшой, не самой значительной церкви, которую представляет расстрига Филарет? Это происходит не для мира, не для уврачевания ран. Это происходит для того, чтобы столкнуть людей лбами».

По наблюдениям писателя, такая работа ведется на Украине давно, но сейчас приобрела новые контуры:

«Уже в самом начале 90-х, вначале на Западной Украине, начались погромы православных церквей, начали буквально убивать православных батюшек и захватывать приходы. На протяжении всех этих лет, десятилетий не прекращались попытки захвата православных святынь на Украине, наших лавр, в том числе Киево-Печерской лавры. Сразу после Майдана туда пошли националистические отморозки. В чем особый драматизм нынешней ситуации, и в чем здесь драма временщика-кесаря Порошенко? В том, что он, по сути, легитимизирует этот захват. Если раньше силовые структуры сдерживали молодчиков и старались не допустить захвата Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской лавры, то теперь может возникнуть смычка между государственными силами и националистами. Это возникает из откровенной поддержки действующего президента, и за полгода до президентских выборов он хочет организовать чрезвычайку. Говорит, что у нас есть Филарет, и он единственный главный православный представитель на Украине».

«Соединенные Штаты научат Украину как Богу молиться. Как правильно», — подключился к обсуждению другой депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Он напомнил о недавних шагах Константинопольского патриарха Варфоломея, назначившего 7 сентября двух экзархов на Украину без согласования с Московским патриархатом. А также об обязательных принципах соборности в православии:

«Что Варфоломей продемонстрировал? Он, как папа римский, своим решением дает автокефалию. Это нарушение каноническое, в православии этого нет. И не должно быть. А почему он так делает? Если раскол между Россией и Украиной, я думаю, будет преодолен, а вот раскол между церквями длится столетиями, а иногда тысячелетиями. Этого допустить нельзя».

Журавлев напомнил зрителям сказанные некогда слова о том, что «не так страшно НАТО, как раскол между церквями».