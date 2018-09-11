Турция стягивает войска на захваченную территорию Сирии

Дамаск, , 17:00 — REGNUM По информации ресурса Al-Masdar News, в течение последних двух недель турецкая армия наращивает свои силы вблизи стратегического города Таль-Рифаат на севере провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия также приняла решение об увеличении численности своих войск вокруг Таль-Рифаат после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал вернуть город из-под контроля курдских отрядов Народных защитников (YPG). Командование сирийской армии намерено удержать турецкие войска от захвата этого важного города на вершине холма в северной части провинции Алеппо, чтобы не дать доступ туркам к сирийской авиабазе Менаг, которая находится в шести километрах к югу от города Аазаз.

Турция уже контролирует регион Африн на северо-западе провинции Алеппо, который был захвачен в результате операции «Оливковая ветвь». Однако турецкие войска и их группировки боевиков не смогли продвинуться в Таль-Рифаату из-за присутствия российских и сирийских сил в соседнем городе Дейр-Джамаль. Сообщается, что в Дейр-Джамаль недавно прибыл крупный конвой сирийской армии.

По информации от источников из местной оппозиции, большая колонна турецкой армии в 22:35 по местному времени 10 сентября вошла в сирийскую провинцию Идлиб из турецкой провинции Хатай. Предполагается, что конвой движется к линии фронта в провинции Идлиб. Движение колонны заснято на видео. В конвое большое количество танков, боевых машин и орудий полевой артиллерии.

Следует отметить, что сирийское правительство сосредоточило крупные силы у линии соприкосновения с исламистскими группировками в Идлибе, заканчиваются последние приготовления перед наземной операцией, регулярно наносятся удары с воздуха и ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков. Конечно же, в данной ситуации оптимально было бы избежать прямой конфронтации с турецкими военными.

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