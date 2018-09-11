Госдеп США обсудит с госорганами Узбекистана инвестиционное сотрудничество

Ташкент, , 17:06 — REGNUM Делегация Государственного департамента США посетит Узбекистан с целью обсуждения развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, сообщили 11 сентября в пресс-службе МИД.

Делегацию США возглавит первый заместитель помощника Госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Байран Макфитерс. Визит состоится 12 сентября.

Напомним, с 10 по 19 сентября в Узбекистане с визитом находится представитель Госдепа по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк, который планирует продвигать реформу в этой сфере.

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