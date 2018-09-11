Кредит МВФ — ярлык на княжение Украиной — политолог

Киев, , 17:02 — REGNUM Украинской власти нужны не столько деньги, сколько поддержка Запада, которая покупается кредитом МВФ, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 11 сентября во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

Эксперт отметил, что кредит от МВФ является политическим, а не экономическим инструментом:

«Недоговоренность с западными финансовыми кругами в отношении получения кредита МВФ в нынешних условиях означает охлаждение отношений с Западом для нынешней украинской власти и существенные риски потери политической поддержки во время президентских, а возможно, и парламентских выборов следующего года»

Бортник рассказал, что украинское правительство остро не нуждается в деньгах, поскольку проблемы в экономике страны оно может решать за счет внутренних ресурсов.

«Нужна вот эта форма зависимости. Сегодня кредит МВФ это как ярлык на княжение, понимаете? Это маркер западной поддержки со стороны западных финансовых элит, прежде всего, США», — заявил политолог.

Он объяснил, что долг перед МВФ гарантирует неизменность курса любой новой власти на Украине

«12 млрд долларов кредита — это будет проблема для любого следующего президента, будь то Тимошенко, Гриценко, Вакарчук, Бойко, Новинский — кто угодно. Для него эта кабальная зависимость — это будет необходимость совершать первый свой визит в офис МВФ, а не в дружественные соседние страны», — подчеркнул Бортник.

Напомним, в начале сентября в Киев прибыла комиссия Международного валютного фонда. По итогам визита МВФ должен принять решение о выделении или не выделении Украине очередного кредита.

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