Фигуранты скандала с прослушкой в Армении назвали условия своей отставки

Ереван, , 16:48 — REGNUM Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян подтвердил подлинность распространенной в интернете аудиозаписи телефонного разговора между ним и начальником Специальной следственной службы (ССС) Сасуном Хачатряном.

«Разговор действительно был с нашим участием, и очень странно, что был прослушан разговор директора СНБ и начальника ССС. Это тревожный факт, в связи с которым будет проведено тщательное расследование, будет выяснен источник аудиозаписи и тот, кто ее сделал. Если я не ошибаюсь, в прокуратуре уже возбуждено уголовное дело», — сказал Ванецян.

По его словам, по факту незаконной просушки уже возбуждено уголовное дело.

Директор СНБ отметил также, что разговор состоялся в день вынесения известного решения суда первой инстанции относительно меры пресечения второго президента Армении Роберта Кочаряна. По информации Ванецяна, в момент разговора он находился в автомобили в Женеве, по дороге в аэропорт.

«Хочу сказать, что учитывая то обстоятельство, что перед судом предстали второй президент Армении Роберт Кочарян и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, нужно было на 100 процентов убедиться в том, что в этом деле никаких недочетов и упущений. Подобное обсуждение между мной и господином Хачатряном состоялось и носило чисто юридический характер, — сказал Ванецян и продолжил, — мы продолжим начатую нами борьбу, и нам ничто не помешает, препятствия не могут помешать в начатом деле».

Директор СНБ отметил, что есть две структуры: ССС и СНБ, которые в последнее время взяли на себя роль искоренения беззакония, и общество положительно восприняло их работу.

«В течение 3,5−4 месяцев мы проделали столько работы, сколько не проделали правоохранительные органы за последние 10−20 лет», — сказал Ванецян.

Директор СНБ заявил, что не цепляется за свою должность, и когда общественность потребует его отставки, он уйдет в отставку.

«Я не цепляюсь за должность, но считаю, что еще многое могу сделать. В тот момент, когда общество потребует моей отставки, я уйду в отставку», — сказал Ванецян.

Такой же ответ дал и глава ССС Сасун Хачатрян: в случае общественного требования он готов подать в отставку.

Сегодня в Интернете распространилась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого директор СНБ и начальник ССС обсуждают уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года.

В аудиозаписи, в частности, говорится о том, что один из судей позвонил директору СНБ и спросил, какое решение следует принять по вопросу меры пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

По словам Ванецяна, он не знаком с судьей, о котором идёт речь, никогда с ним не разговаривал. Он подчеркнул, что была частная беседа, авторы которой не предполагали, что она когда-либо может быть обнародована, и попросил журналистов не цепляться к каждому слову.

Роберту Кочаряну по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. 13 августа Апелляционный суд отменил это решение и освободил Кочаряна.

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