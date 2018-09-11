Назарбаев наградил посла США в Казахстане

Астана, , 16:47 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил посла США в республике Джорджа Крола орденом «Достык» («Дружбы») второй степени, сообщили 11 сентября в пресс-службе главы государства.

Президент поблагодарил посла за плодотворную работу. Прием состоялся по случаю окончания миссии Крола в Казахстане. Назарбаев отметил заслуги посла в развитии двусторонних отношений, в том числе за счет пропаганды казахского языка и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Крол подвел итоги своей дипломатической деятельности на встрече с председателем правительства Бакытжаном Сагинтаевым.

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