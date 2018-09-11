Четверо депутатов гордумы Ростова-на-Дону перейдут в областное ЗС

Ростов-на-Дону, , 16:27 — REGNUM Итоги единого дня голосования в Ростовской области повлекут за собой дополнительные выборы в Ростовскую-на-Дону городскую думу. В пресс-службе городского парламента ИА REGNUM сообщили, что досрочно освобождены пять мандатов.

В связи с избранием депутатами Законодательного собрания региона шестого созыва городскую думу покидают Геннадий Рябоконов, Сергей Ковалёв, Павел Бережной, Ашот Хбликян. Народный избранник Игорь Бережной сложил свои полномочия «по собственному желанию».

В апреле 2018 года депутат муниципального парламента Михаил Гнутов также досрочно сложил свои депутатские полномочия по собственному желанию. Таким образом, в парламенте города-миллионника освобождены шесть мест.

«Дополнительные выборы будут назначены на следующем заседании Ростовской-на-Дону городской думы», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва 46 мест в донском парламенте займут представители партии «Единая Россия», восемь — КПРФ, по два мандата — народные избранники от «Справедливой России» и ЛДПР, по одному месту — «Партия роста» и «Коммунисты России».

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