Вину за возможную провокацию в САР возложили на коллективный Запад

Москва, , 16:21 — REGNUM В Совфеде вину на возможную провокацию в Сирии возложили на коллективный Запад, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

«Если, несмотря на все усилия России предотвратить провокацию, она все же состоится, ответственность за нее ляжет на коллективный Запад. Равно как и за резкое обострение ситуации в Сирии, которое неизбежно за этим последует», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Постановщики спектакля даже не считают необходимым как-то маскировать свои намерения, возмущен парламентарий.

«Логика их действий проста до неприличия: зачем сушить мозги, пытаясь придать своей инсценировке хоть минимум достоверности, если заранее известно, что зрители, на которых она рассчитана, в любом случае воспримут ее как истину в последней инстанции», — рассуждает Клинцевич.

Он напомнил, что сегодня исполняется ровно 17 лет со дня страшных терактов в США, но никаких уроков они не извлекли.

«Сотрудничество с боевиками, с террористами продолжается», — констатировал сенатор.

Жители сирийской провинции Идлиб рассказали российским военным, что в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур началась съемка провокационного видеоролика, в котором будет показана постановочная химическая атака, сообщает Министерство обороны России.

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