«Собрать сливки с протеста КПРФ не удалось» — итоги выборов 9 сентября

Москва, , 16:06 — REGNUM КПРФ не смогла в ходе выборов в полной мере воспользоваться протестными настроениями против «Единой России», в результате чего произошло заметное усиление позиций всех оппозиционных партий, в том числе непарламентских. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября заявил председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».

«Возглавить и собрать все сливки с этого протеста коммунистам не удалось. Выгодоприобретателями оказались все партии: как парламентские, так и непарламентские — в пяти регионах малые партии прошли пятипроцентный барьер и, соответственно, получили квалификацию (на выборы в Госдуму) на 2021 год», — заявил Гусев.

По его словам, протест, таким образом, распылился сразу по всем оппозиционным партиям, но в то же время канализировался в политическое направление и в частности — в формат выборов.

Эксперты отметили, что на ослабление результата «Единой России» повлияли несколько факторов — в первую очередь, слишком тесная ассоциация партии с представителями с высоким «антирейтингом», более того, даже в регионах, где «Единая Россия» попыталась дистанцироваться от негативных фигур, это было сделано слишком поздно. Свою роль сыграло и сохранение традиционных зон протестного голосования.

11 сентября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности». Эксперты отметили гибкость и устойчивость сложившейся политической системы, которая была продемонстрирована на выборах 9 сентября 2018 года.