Поиск останков солдат на местах боёв в Ленобласти будет идти по закону

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:06 — REGNUM Ленинградская область первой среди регионов РФ законодательно оформляет порядок действий в отношении неучтенных воинских захоронений и процедуру проведения поисковых работ на местах боёв минувших войн.

Областной закон «О проведении изыскательско-поисковых работ в границах территорий Ленинградской области, на которых в период с 1939—1944 годов велись боевые действия» вступит в силу уже с 1 октября 2018 года. Речь идет о местах боев советско-финской (1939−40 годов) и Великой Отечественной войны.

В соответствии с законом, будет создан перечень населенных пунктов региона, где шли бои, появится реестр специализированных организаций, которые получат право на поиск не погребенных останков погибших.

В границах территорий, включенных в специальный перечень, будет запрещено осуществление любой хозяйственной деятельности до завершения поисковых работ.

Для того, чтобы закон был работоспособным, идет разработка порядка проведения поисково-изыскательских работ в местах неучтенных воинских захоронений.

Уже известно, что такие работы будут вестись на основании договоров, а найденные в ходе работ останки солдат будут передаваться для захоронения в органы местного самоуправления поселений с обязательным оформлением поисковых документов.

«Это позволит обеспечить сохранение исторической памяти по отношению к павшим защитникам Родины, а также гарантирует инвесторам, намеренным работать в Ленинградской области, соблюдение их бизнес-интересов», — отметили 11 сентября в пресс-службе областного правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Ленинградской области в последнее время обнаружено три заброшенных воинских захоронения, в которых покоится порядка 600 бойцов и командиров Красной Армии. Поисковиками в Ленинградской области в 2016 году были найдены останки более 4 тысяч советских воинов, павших в боях Великой Отечественной войны.

Всего же с 1990 года на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области найдены останки более 30 тысяч солдат и офицеров Красной армии, более 7 тысяч имен установлено

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