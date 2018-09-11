США и Украина демонизируют Россию: Радио REGNUM

Москва, 11 сентября 2018, 17:00 — REGNUM
- Выходцев из России в США стали считать «шпионами»;
- В деле об отравлении Скрипалей появился новый фигурант;
- В Киеве считают российские издания угрозой нацбезопасности;
- О факторах, действующих против рубля;
- В России может появиться день освобождения Крыма от фашистов.
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Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве обвинили Россию в потере рынка США: Радио REGNUM