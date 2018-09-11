Уволен врио главы департамента промышленности Воронежской области

Воронеж, , 15:56 — REGNUM Врио руководителя департамента промышленности региона Иван Шкуматов покинул должность по собственному желанию. Об этом стало известно 11 сентября. Имя нового руководителя департамента пока не называется. Информация о Шкуматове уже исчезла с сайта правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности отставки Ивана Шкуматова врио губернатора Александр Гусев говорил еще в июне на встрече с журналистами.

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«Он сейчас должен либо побежать быстро, либо уступить место новому человеку», — сказал тогда Гусев, говоря о перспективах Шкуматова в должности. Он также добавил. Что потенциальные претенденты на эту должность уже есть.

Отметим, что Иван Шкуматов пришел на должность главы департамента промышленности региона в 2015 году, до этого работал на шинном заводе.

Добавим, что накануне, 10 сентября, Александр Гусев, одержавший победу на выборах губернатора, заявил о предстоящих кадровых переменах.

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