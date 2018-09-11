Решение о повышении цены на газ для населения Украины принято — политолог

Киев, , 15:57 — REGNUM Украинские власти приняли решение о повышении тарифов на газ для населения Украины на 60%, чтобы получить кредит МВФ, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 11 сентября во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

Эксперт считает, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман делает всё возможное, чтобы не отвечать за это повышение:

«Правительство пытается убедить МВФ повысить цену на газ в начале этого отопительного сезона только на 20%, а остальное повышение перебросить на период после президентских выборов, то есть после 31 марта, желательно уже после завершения отопительного сезона», — отметил Бортник.

По его мнению, это необходимо, чтобы граждане Украины не сразу почувствовали последствия, и чтобы это стало проблемой уже для нового президента и для следующего созыва парламента.

Бортник уверен в том, что до конца 2018 года цены на газ поднимутся как минимум на 20%.

Напомним, 7 сентября премьер-министр Украины заявил, что правительство не допустит дефолта и будет выполнять все требования Международного валютного фонда, включая выравнивание стоимости газа для населения и промышленности.

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