О чём лидер КНДР надеется договориться с президентом США?

Москва, , 15:55 — REGNUM Северная Корея будет льстить Америке, так как опасается непредсказуемой реакции президента США Дональда Трампа. Об этом 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя слова официального представителя Белого дома Сары Сандерс, рассказавшей, что Трамп получил новое письмо от лидера КНДР — «очень теплое и позитивное».

«Сейчас главная задача КНДР — это выиграть время, — сказал Ланьков. — Переждать Трампа, давая какие угодно обещания и зачастую совершенно не собираясь эти обещания выполнять. То есть, естественно, северокорейцы Трампу будут льстить — в этом нет ничего удивительного. Трамп падок до лести, и все, кто хочет им манипулировать, ему льстят».

Относится это, как считает Ланьков, не только к Северной Корее, но и к Южной, так как политика Сеула в отношении Трампа — это политика, основанная во многом на лести.

«И при этом КНДР заявляет, что она якобы готова отказаться от ядерного оружия, — продолжил профессор. — Эта, конечно, неправда — печальные уроки Ливии хорошо усвоены Пхеньяном, но эта неправда снижает вероятность того, что Трамп отдаст приказ вернуться к жёсткой линии и даже, возможно, задумается об ограниченной военной операции против северокорейских ядерных объектов. Поскольку Пхеньян не хочет, чтобы ему разбомбили всё то, что построено с таким большим трудом, он, конечно, стремится доказать Трампу, что всё в порядке, что процесс, пусть и с проблемами, но движется в сторону ядерного разоружения».

Насколько Дональд Трамп сам в это верит — вопрос сложный, но Трамп, как считает Ланьков, заинтересован в том, чтобы верить северокорейским заявлениям, так как признать тот факт, что никакого продвижения в деле ядерного разоружения нет, ему очень непросто.

«Если Трамп признает это, то таким образом он сам будет выглядеть весьма жалко, — сказал профессор. — Поэтому Трамп старается сейчас строить хорошую мину при плохой игре, изображая, что всё находится под контролем. Для руководства КНДР намеченная вторая встреча Трампа и [лидера КНДР] Ким Чен Ына — это попытка одним выстрелом убить двух птичек. Во-первых, таким образом выигрывается время. Главная цель северокорейской дипломатии сейчас — затягивать время, пытаться переждать Трампа, непредсказуемой реакции которого в Пхеньяне всерьёз побаиваются».

По словам Ланькова, очередная встреча на высшем уровне и её подготовка займут какое-то время, и в течение этого времени Трамп гарантированно не будет возвращаться к политике угроз и давления на КНДР.

«На встрече северокорейцы дадут Трампу много обещаний и, возможно, даже сделают реальные, пусть и скромные по значению уступки, — предположил профессор. — Скорее, на Трампа это повлияет, и на протяжении нескольких месяцев он будет вести себя спокойно, сдерживая «ястребов» в своём окружении, стремящихся к возвращению жёсткой линии. Это именно то, что нужно КНДР, равно как, кстати, и России, и Китаю, и Южной Корее. Никому не нужно, чтобы Трамп устроил войну в Северо-Восточной Азии. Кроме того, для КНДР намеченная встреча с Трампом важна из соображений престижа — и внешнему миру, и собственным гражданам будет показано, что он на равных разговаривает с главой сверхдержавы».

Напомним, как стало известно 11 сентября, президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. В этом послании глава Северной Кореи предлагает подготовить следующую встречу между лидерами двух стран.

«Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо, — сказала представитель Белого дома Сара Сандерс. — Главная цель письма — обсудить сроки новой встречи с президентом; и мы уже находимся в процессе координации по этому вопросу».