Юрий Ушаков прокомментировал появление «Аполлона» в деле Скрипалей

Москва, , 15:51 — REGNUM Помощнику российского президента Юрию Ушакову ничего не известно о дипломате под именем «Аполлон», который якобы назвал Лондону настоящие имена подозреваемых в «деле Скрипалей». Об этом Ушаков сообщил 11 сентября журналистам.

Ушаков, комментируя ситуацию, заявил, что ничего не слышал о некоем завербованном британской стороной российском дипломате.

Об «Аполлоне» стало известно из публикации британского издания Daily Express. Ссылаясь на анонимный источник в МИ-6, оно сообщило о дипломате, которого завербовали и вывезли из Рима. «Аполлон» якобы помог выявить и опознать «сотрудников ГРУ», которые, как утверждает британская сторона, прибыли в страну для отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Как сообщало ИА REGNUM, международный скандал разгорелся в начале марта, когда в британском Солсбери обнаружили без сознания бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В Лондоне заявили, что Скрипалей отравили изготовленным в России ядом, однако позже эксперты Портон-Дауна опровергли это утверждение.

Позднее британские правоохранители заявили, что покушение на Скрипалей совершили российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов. Российские власти ответили, что эти имена «ни о чем не говорят», в очередной раз призвав к конструктивному сотрудничеству в расследовании инцидента.

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