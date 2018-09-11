Сергей Шаргунов объяснил тоску жителей Украины по Советскому Союзу

Москва, , 15:49 — REGNUM Жители Украины скучают по СССР из-за утраты народного единства. Такое мнение высказал писатель и депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» 11 сентября.

Ведущие представили экспертам и зрителям результаты опроса, согласно которому 58% украинцев скучают по временам СССР, а лишь 26% испытывают противоположные настроения. Автором исследования были указаны «Кальмиусская группа» и Gfk Ukraine.

«Дело не просто в ностальгии по прошлому, а в тоске по единству, — заявил Шаргунов. — Когда приезжаешь в Донецкий национальный университет, юные люди, студенты говорят тебе воспоминания о своих родных и старших о том, сколько всего мы потеряли, и о том, как это важно. Я, конечно, напомню, что в 1991 году жители Украины проголосовали за единство страны. И не их вина, что потом политиканы водили их за нос, обманув их, что создается Содружество, и все права будут уважаться. Самое интересное, что те территории, которые окрестили «сепаратистскими», как раз и голосовали за единство страны. Сегодня мы видим в целом, что на Украине происходит это понимание. К чему в итоге привели эти 20 с лишним лет так называемого суверенитета? К разрастанию тех тенденций, которые бьют наотмашь любого рядового гражданина Украины. Даже религиозный раскол, который мы обсуждаем, возник из-за крушения единого государства. Потому что расстрига Филарет говорил: «Я советский патриот. Да здравствует наша советская Родина». Он был вообще такой «правоверный» гражданин Советского Союза, который громче других славил КПСС. Но как только начало всё дробиться, он немедленно решил оседлать националистическую волну».

Во время полемики в студии один из украинских экспертов высказал тезис, что «СССР — это историческая ошибка».

«Если Советский Союз — историческая ошибка, и Российская империя — историческая ошибка, то, наверное, и Украина — тем более историческая ошибка. С присоединенным Донбассом с одной стороны и Западной Украиной с другой стороны, за что спасибо, кстати говоря, Советскому Союзу», — парировал Шаргунов.