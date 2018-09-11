Депутат Рады: многим на Украине выгодно сокращение населения

Киев, , 15:46 — REGNUM По Украине продвигается «циничный медицинский геноцид», заявила глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщает 11 сентября «112 Украина».

По ее словам, многим на Украине выгодно, чтобы закрывались больницы, было меньше населения и врачей, так как это позволяет легче проводить реформы и отчитываться перед международными организациями. Богомолец отметила, что каждые пять лет население Украины сокращается на 1 млн человек, что позволяет правительству экономить 100 млн гривен в год ($3,55 млн).

Напомним, ранее глава минздрава Украины Ульяна Супрун заняла последнее место в рейтинге доверия граждан, став самым «ненавистным» министром страны.