«Поработав в РФ три года, гражданин КНДР привозит домой 3-6 тысяч долларов»

Москва, , 15:49 — REGNUM Всего граждане КНДР, работающие за границей, приносят в бюджет Северной Кореи примерно 300−400 млн долларов в год, причем около 150 млн долларов приходится на тех северокорейцев, которые трудятся в России. Об этом 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Фактически любой трудовой мигрант из КНДР, работающий в РФ, должен платить очень большой фиксированный налог, который составляет от 400 до 800 долларов в месяц и гарантированно превышает половину его заработка, — сказал Ланьков. — Всё, что остаётся после уплаты этой суммы, поступает в распоряжение рабочего. В Китае, кстати, используется другая схема найма граждан КНДР — там они работают за фиксированную зарплату на том предприятии, на которое их направляет северокорейская фирма».

В случае с Россией, как рассказал Ланьков, выплачиваемый рабочими налог частично поступает в северокорейский государственный бюджет, а частично — в бюджет северокорейских организаций, которые набирают рабочих и организуют их выезд за границу.

«После того, как налог (его официально именуют «планом») уплачен, часть оставшихся денег рабочие тратят на проживание, — пояснил профессор. — Впрочем, тратят они немного, так как живут очень и очень скромно. По возвращении домой они привозят деньги и вкладывают в северокорейскую экономику».

Стандартная схема, которую описал востоковед: после относительно удачной загранкомандировки, которая длится три года, но часто продлевается ещё на пару лет, рабочий привозит из РФ домой порядка 3−6 тыс. долларов. Эти деньги семья рабочего обычно использует для того, чтобы открыть небольшой частный бизнес.

«Стандартный вариант — это открыть торговую точку на хорошем рынке, — пояснил Ланьков. — Точка на хорошем рынке стоит примерно 3 тыс. долларов. Столько же сейчас (это самые свежие сведения из Пхеньяна) стоит и аренда киоска на ближней окраине Пхеньяна. Вернувшийся из командировки в Россию рабочий привозит деньги, отдаёт их жене, и жена арендует магазинчик, киоск, место на рынке. Она может открыть небольшую закусочную или, скажем, мастерскую, куда она нанимает соседок, которые потом шьют на продажу копии китайской одежды. Подобный бизнес приносит доходы, измеряемые сотнями долларов в месяц, что в несколько раз выше, чем средняя северокорейская зарплата. Таким образом, у семьи удачно съездившего в «загранку» рабочего появляется шанс сильно подняться по социальной лестнице».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, точное количество северокорейских рабочих, находящихся за границей, неизвестно. Предположительно речь идет о 30−40 тыс. северокорейских рабочих, которые находится в Китае, порядка 5 тыс. — в странах Ближнего Востока, и совсем небольшое количество — в странах Африки и Европы. В целом сообщается, что за границей в настоящий момент находится примерно 70−80 тысяч рабочих из КНДР.

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