Моргулов: В ситуации на Корейском полуострове видны позитивные изменения

Владивосток, , 15:45 — REGNUM При планировании возможностей экономического сотрудничества с КНДР Россия вынуждена опираться на политическую ситуацию на Корейском полуострове, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов на сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?», проходившей в рамках Восточного экономического форума — 2018 во Владивостоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас, с января, мы наблюдаем период позитивного развития и надеемся, что он будет продолжительным. Надеемся, это даст нам возможность выстраивать долговременное экономическое планирование на Корейском полуострове», — заявил он.

Моргулов подчеркнул, что Россия совместно с Китаем опубликовала дорожную карту урегулирования отношений между Северной и Южной Кореей. По его словам, первый этап этой дорожной карты — снижение военной активности как со стороны КНДР, так и со стороны США и Южной Кореи — уже реализуется. В частности, Северная Корея добровольно отказалась от ядерных испытаний, а США — от совместных военных учений со своими союзниками в азиатском регионе.

«Второй этап — стороны должны начать прямые переговоры. И здесь мы тоже видим позитивное развитие. Мы видим межкорейские переговоры, уже несколько саммитов состоялось. Ближайшая встреча на высшем уровне уже будет в этом месяце», — добавил российский дипломат.

В первую очередь, как считает замглавы МИД РФ, необходимо, чтобы стороны отказались от конфронтационной политики и установили дипломатические отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свою полную решимость полной денуклеаризации Корейского полуострова. Северокорейский лидер также заявил, что для достижения этой цели КНДР готова к сотрудничеству не только с Южной Кореей, но и с США.

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