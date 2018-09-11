Вторник, 11 Сентября 2018 года
17:14:49 МСК

Моргулов: В ситуации на Корейском полуострове видны позитивные изменения

Политика

Необходимо, чтобы стороны отказались от конфронтационной политики и установили дипломатические отношения

Владивосток, 11 сентября 2018, 15:45 — REGNUM  При планировании возможностей экономического сотрудничества с КНДР Россия вынуждена опираться на политическую ситуацию на Корейском полуострове, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов на сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?», проходившей в рамках Восточного экономического форума — 2018 во Владивостоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас, с января, мы наблюдаем период позитивного развития и надеемся, что он будет продолжительным. Надеемся, это даст нам возможность выстраивать долговременное экономическое планирование на Корейском полуострове», — заявил он.

Моргулов подчеркнул, что Россия совместно с Китаем опубликовала дорожную карту урегулирования отношений между Северной и Южной Кореей. По его словам, первый этап этой дорожной карты — снижение военной активности как со стороны КНДР, так и со стороны США и Южной Кореи — уже реализуется. В частности, Северная Корея добровольно отказалась от ядерных испытаний, а США — от совместных военных учений со своими союзниками в азиатском регионе.

«Второй этап — стороны должны начать прямые переговоры. И здесь мы тоже видим позитивное развитие. Мы видим межкорейские переговоры, уже несколько саммитов состоялось. Ближайшая встреча на высшем уровне уже будет в этом месяце», — добавил российский дипломат.

В первую очередь, как считает замглавы МИД РФ, необходимо, чтобы стороны отказались от конфронтационной политики и установили дипломатические отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свою полную решимость полной денуклеаризации Корейского полуострова. Северокорейский лидер также заявил, что для достижения этой цели КНДР готова к сотрудничеству не только с Южной Кореей, но и с США.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын подтвердил свою решимость денуклеаризации Корейского полуострова

Читайте развитие сюжета: Россия, КНДР и Южная Корея выразили готовность развивать Транссиб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить

Fatal error: Uncaught exception 'ErrorException' with message 'Unknown: Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.18.0.1:6379?database=9)' in Unknown:0 Stack trace: #0 [internal function]: exceptions_error_handler(2, 'Unknown: Failed...', 'Unknown', 0, Array) #1 [internal function]: session_write_close() #2 {main} thrown in Unknown on line 0