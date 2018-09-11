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Боевики ИГИЛ* убили 21 сирийского военнослужащего

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Боевики ИГИЛ* убили 21 сирийского военнослужащего
Иван Шилов © ИА REGNUM
Террористы

Дамаск, 11 сентября 2018, 15:44 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 21 военнослужащего сирийской армии, сообщает 11 сентября Agence France-Presse.

Инцидент произошел в городе Эс-Сувайда, контролируемом террористами. Дамаск подтвердил, что в данном районе произошли жесткие столкновения с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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