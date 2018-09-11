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Трампа призвали расследовать деятельность Лаборатории Лугара в Грузии

Политика

Экс-министр госбезопасности Грузии на пресс-конференции в Москве заявил, что в Лаборатории Лугара в Грузии могли проводить секретные эксперименты над людьми

Москва, 11 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  Информация о проведении возможных секретных экспериментов над людьми в Лаборатории Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения Рицарда Лугара) в Грузии должна заинтересовать президента США Дональда Трампа. Об этом сказал на пресс-конференции в Москве бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, обратившийся к руководству США.

По его словам, американской стороне следует провести собственное расследование и закрыть эту лабораторию.

Гиоргадзе добавил, что если Трамп избавит Грузию от «экспериментальной деятельности», жители страны будут ему очень благодарны.

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии на пресс-конференции в Москве заявил, что в Лаборатории Лугара в Грузии могли проводить секретные эксперименты над людьми.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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