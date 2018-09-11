Миллионы на второй тур выборов выделят из резервного фонда Хакасии

Абакан, , 15:32 — REGNUM Второй тур выборов главы Хакасии состоится 23 сентября. Повторное голосование будет официально назначено после того, как кандидаты напишут заявления об участии во втором туре.

Если один из кандидатов снимает свою кандидатуру, в выборах будет участвовать следующий по числу голосов. Если остаётся один кандидат, он должен набрать более 50% голосов. Если больше одного, то будет учитываться простое большинство, сообщает сегодня, 11 сентября, интернет-издание «Хакасия».

Уточняется, что 20 миллионов рублей на проведение второго тура выделят из резервного фонда республики.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, необходимость в повторном голосовании возникла в связи с тем, что действующий глава Хакасии Виктор Зимин проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову.

В ресизбиркоме уточнили, что явка на выборах составила 41,77%. Единоросс Виктор Зимин получил 32,42% голосов, коммунист Валентин Коновалов — 44,81%.

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