Савченко предложила закон в Верховную раду прямо из-под ареста

Киев, , 15:26 — REGNUM В Верховную раду внесли законопроект о назначении стипендий студентам на уровне минимальной заработной платы, сообщает 11 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, автором закона стала депутат Верховной рады, находящаяся под арестом, Надежда Савченко. Закон также обговаривает, что студентам с инвалидностью и детям-сиротам будет предоставляться 1,5 стипендии и ежегодная помощь в размере трехкратной стипендии. Помимо этого, Савченко планирует ввести для студентов бесплатное медицинское страхование.

Напомним, депутат Савченко находится под арестом по подозрению в сотрудничестве с «российскими спецслужбами», подготовке терактов и государственной измене.

Отметим, что самая маленькая стипендия в 2018 году составляла на Украине 490 гривен (1,2 тыс. рублей).