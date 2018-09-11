Должна ли Москва высылать трудовых мигрантов, прибывших в РФ из КНДР?

Москва, , 15:27 — REGNUM В РФ снижается количество трудовых мигрантов, прибывших на заработки из Северной Кореи, считает востоковед, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные МВД РФ, согласно которым в России в настоящее время находятся более 20 тыс. трудовых мигрантов из КНДР.

«Их количество ощутимо снизилось, так как в конце 2016 года их было примерно 31 тыс. человек, — сказал Ланьков. — Главную роль в этом играет принятая в декабре 2017 года резолюция Совета Безопасности ООН, которая требует от стран-членов ООН полностью прекратить использование северокорейских рабочих в течение 24 месяцев, то есть до конца 2019 года. Россия тоже исполняет эту резолюцию, хотя она, на мой взгляд, не соответствует российским интересам».

Ланьков отметил, что для того чтобы попасть на работу в РФ, гражданину КНДР нужно иметь хорошую анкету.

«Людей с плохой анкетой берут только в том случае, если они готовы заплатить очень большие взятки, — сказал Ланьков. — Желательно быть членом партии. Примерно 80% рабочих — это члены партии. Беспартийный тоже может поехать за границу, но это сложно. Необходимо также быть женатым и иметь детей. Расчет на то, что наличие жены и ребёнка снижает вероятность, что рабочий убежит за границу или вообще будет устраивать какие-то проблемы».

Для жителя КНДР, как считает Ланьков, работа за границей крайне престижна, и без взятки и хорошей анкеты получить её сложно.

«При этом Россия в качестве места работы у северокорейцев — роскошное место, — добавил профессор. — Корейцы любят Россию. Почему? В РФ большинство северокорейских рабочих обладают правом на свободное перемещение. Они сами (часто — через посредников) находят заказы, могут сами договариваться об условиях и зарплатах. У них в РФ много свободы и неплохие возможности заработать огромные по меркам КНДР деньги, и им это нравится».

К примеру, работа в Китае не столь привлекательна.

«Во-первых, там зарплаты намного меньше, — объяснил Ланьков. — Если из командировки в Россию привозят 3−6 тысяч долларов, то из Китая — раза в два меньше. В Китае вообще используется другая схема. Там рабочие из КНДР просто работают на указанном сверху предприятии, причём выходить с территории предприятия они зачастую не могут. Они получают жильё в общежитии, обычно на территории предприятия, их обеспечивают питанием и сверх этого платят какую-то небольшую фиксированную сумму в юанях. В Китае ты можешь провести три года, фактически так и не выйдя за ограду предприятия».

Есть у граждан КНДР и третий вариант — поехать на Ближний Восток.

«Там платят даже больше, чем в РФ, хотя и не намного, на 20−30%, — рассказал профессор. — Однако на Ближнем Востоке очень тяжелый климат: корейцам проще работать в сибирской тайге зимой, чем в аравийской пустыне летом. Кроме этого, в принципе отношение русских к корейцам из КНДР лучше, чем отношение к ним арабов. Бывает по-всякому, конечно, но в целом, в среднем отношение к РФ у работавших у нас очень позитивное».

У работающих в РФ граждан КНДР есть возможность купить подержанный смартфон и пользоваться интернетом — хотя это формально и запрещено их инструкциями, но от посторонних глаз укрыться довольно легко.

«Могут они также осторожно слушать радио, в том числе и южнокорейское, и при этом чувствовать себя относительно свободным человеком, вдобавок зарабатывая немалые деньги для своей женщины и детишек дома, — подытожил Ланьков. — Поэтому на работу в Россию так рвутся, давая взятки, используя связи, подделывая анкеты, а съездив один раз, стремятся поехать снова».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля 2018 года, по словам посла России в КНДР, власти РФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН приступили к высылке северокорейских трудовых мигрантов. По словам дипломата, действия Российской Федерации подтверждают приверженность страны неукоснительному выполнению решений СБ ООН.

Добавим также, что эти ограничительные меры были серьёзно увеличены по линии Совета Безопасности ООН в конце 2017 года в связи с испытанием Пхеньяном в ноябре баллистической ракеты. В Северную Корею также запретили поставлять промышленное оборудование и транспортные суда. Ограничены поставки нефти и продуктов нефтепереработки.

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