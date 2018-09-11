Жители Идлиба рассказали о начале съемок постановочной химатаки

Дамаск, , 15:18 — REGNUM В провинции Идлиб начались съемки постановочной провокации с якобы применением химического оружия властями Сирии, сообщает 11 сентября RT со ссылкой на заявление Центра по примирению враждующих сторон САР.

«В настоящее время в населённом пункте Джиср-эш-Шугур идут съёмки постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия» против мирного населения», — говорится в заявлении со ссылкой на поступившую информацию от жителей Идлиба.

Отмечается, что в населенный пункт прибыли съемочные группы ближневосточных телеканалов, а также один из региональных филиалов новостного канала США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб террористами при активном участии британских спецслужб готовится провокация с использованием химоружия.

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