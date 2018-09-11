«Единая Россия» в Ивановской облдуме потеряла почти треть мандатов

Иваново, , 15:16 — REGNUM 15 мандатов получит «Единая Россия» в Ивановской областной думе седьмого созыва. Партии удалось сохранить большинство в парламенте, но число мандатов по сравнению с думой шестого созыва значительно снизилось.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Ивановской областной думы состоялись в единый день голосования 9 сентября. На выборы списки сумели зарегистрировать восемь партий, но по итогам пятипроцентный барьер преодолели лишь четыре.

В результате, по данным облизбиркома, по единому округу «Единая Россия» и КПРФ получают по пять мандатов (набрали, соответственно, 34,14% и 26,92% голосов), ЛДПР получает два мандата, один мандат — «Справедливая Россия».

Поправили ситуацию для «Единой России» выборы по одномандатным округам: кандидаты «ЕР» победили по десяти из 13 округов. Еще в двух округах победу одержали кандидаты от КПРФ, по одному — кандидат от «Справедливой России». Но при этом, например, в Кинешме кандидат от КПРФ получил более 63%. В составе облдумы шестого созыва, напомним, работали три фракции: «Единая Россия» (21 мандат), КПРФ (два места) и ЛДПР (одно место).

Отметим также, что на дополнительных выборах в ивановскую гордуму из трех округов только по одному победил кандидат от «Единой России». В двух других избиратели предпочли самовыдвиженца и кандидата от КПРФ.

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