Премьер-министр Швеции призвал «достойных» к союзу против правой партии

Стокгольм, , 15:14 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен предлагает Умеренной консервативной партии создать широкую коалицию, чтобы бороться с влиянием националистов из партии «Шведские демократы», пишет газета ABC.

11 сентября Лёвен в ходе интервью в эфире местного радио отверг требования оппозиции уйти в отставку и призвал консерваторов сделать шаг навстречу и создать союз, который позволил бы изолировать приобретших «истинное влияние» правых «Шведских демократов». До сих пор еще не подсчитаны голоса 200 тыс. шведов, проголосовавших за пределами Швеции.

«Понятно, что никто не достиг большинства, поэтому естественно сотрудничество между блоками, — сказал он. — Избиратели уже сделали свой выбор, и теперь нам, достойным партиям, нужно ждать окончательного результата, вести переговоры и сотрудничать, чтобы заставить Швецию двигаться вперед ответственно».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 9 сентября Социал-демократическая рабочая партия Швеции получила 28,4% голосов — худший результат со времен Второй мировой войны. Второе место заняла Умеренная консервативная партия (19,8%), третье — «Шведские демократы» с 17,6% голосов.

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