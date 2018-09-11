Внутренние войска вывели из состава Национальной гвардии Киргизии

Бишкек, , 15:06 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 сентября, подписал указ о выводе Внутренних войск из состава Национальной гвардии республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что сделано это для повышения эффективности государственной системы обеспечения общественного порядка, безопасности личности и общества.

«Нахождение Внутренних войск в составе Национальной гвардии ограничивает их потенциал и возможности в решении служебно-боевых задач по обеспечению внутренней безопасности Киргизии», — пояснили причину изменений в администрации президента.

ИА REGNUM M напоминает, что в 2014 году в рамках военной реформы Внутренние войска были выведены из состава министерства внутренних дел Киргизии и переданы в ведение Национальной гвардии.

Внутренние войска, оказавшись в составе Вооруженных сил республики, фактически лишились права заниматься обеспечением внутренней безопасности и правопорядка, поскольку армейские подразделения, в соответствии с законодательством Киргизии могут защищать страну исключительно от внешних угроз.