Песков прокомментировал сообщения о возможных атаках на силы РФ в Сирии

Владивосток, , 15:04 — REGNUM Сообщения в СМИ США о возможной атаке западных государств на военные подразделения России в Сирии не воспринимают серьезно в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, власти Москвы ориентируются только на «официальные заявления», так как американские СМИ полностью дискредитировали себя.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что силы США могут нанести удар по российским или иранским целям в Сирии, если армия Башара Асада применит химоружие в провинции Идлиб.

Одновременно с этим журналисты издания отмечали, что глава Белого дома Дональд Трамп пока еще не принял решение о возможном ударе по «целям» в Сирии.

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