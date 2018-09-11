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Болтон: МУС для нас мертв

Политика

Негативное отношение Соединенных Штатов к уголовной международной институции вызвано обвинениями в военных преступлениях, совершенных американскими военными во время спецопераций в Афганистане

Болтон: МУС для нас мертв
Иван Шилов © ИА REGNUM
Джон Болтон

Вашингтон, 11 сентября 2018, 15:08 — REGNUM  Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон подверг резкой критике Международный уголовный суд (МУС), сообщает 11 декабря Associated Press.

«Международный уголовный суд угрожает суверенитету США и интересам национальной безопасности», — отметил Болтон, выступая в Вашингтоне перед консервативными аналитиками.

«Мы не будем сотрудничать с МУС, он для нас мертв», — резюмировал советник Трампа.

Напомним, негативное отношение Соединенных Штатов к уголовной международной институции вызвано обвинениями в военных преступлениях, совершенных американскими военными во время спецопераций в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Против США?! Вашингтон осуждает расследование преступлений в Афганистане

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