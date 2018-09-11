Военные Туркестана снова отправились на учения в США

Душанбе, , 15:02 — REGNUM Военнослужащие стран Туркестанского региона отправились на очередные военные учения в США: в штате Массачусетс с 10 по 21 сентября на американской военной базе Эдвардс пройдут маневры «Региональное сотрудничество-2018».

Как сообщает начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана Ориф Нозимов, в учениях будет участвовать группа десантников мобильных войск таджикистанского оборонного ведомства.

Также известно, что кроме американских военнослужащих, отрабатывать оперативную совместимость в обеспечении безопасности границ, борьбе с терроризмом, противодействии распространению наркотиков, запрещенных веществ и технологий будут военнослужащие Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Монголии и Казахстана. Всего более 200 представителей вооруженных сил иностранных государств. От казахстанской стороны участвовать будут только наблюдатели.

Учения организованы Центральным командованием США, они проводятся ежегодно с 2001 года. В 2017 году маневры проводились в Душанбе с 10 по 23 июля.

Напомним, что военнослужащие Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в августе участвовали в США в учениях «Степной орел-2018», которые с 2003 года проводятся ежегодно, последние шесть лет — в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».