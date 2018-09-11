Генпрокурор Украины: организатор «убийства» Бабченко назвал заказчика

Киев, , 15:00 — REGNUM Предполагаемый организатор «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман пошел на сделку со следствием, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 11 сентября «112 Украина».

По его словам, Герман согласился помочь следствию и назвать фамилию заказчика «убийства». Однако фамилия будет опубликована только через месяц после того, как суд утвердит сделку Германа со следствием.

При этом заказчик «неожиданно» оказался на территории России.

Напомним, потенциальный «убийца» журналиста Герман ранее заявлял, что он сотрудничал с контрразведкой службы безопасности Украины (СБУ) и даже имел позывной. Однако в СБУ полностью отвергли заявления Германа.

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