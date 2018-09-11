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Бюджет Петербурга поддержит волонтерские НКО

Политика

Законопроект поддержан городским парламентом Петербурга

Санкт-Петербург, 11 сентября 2018, 14:58 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовали за включение волонтерских организаций в список социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий из городского бюджета.

Соответствующий документ 11 сентября принят в третьем чтении и направлен на подписание губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Если подписание произойдет, в городской закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге» будет включено понятие «волонтерская деятельность».

Упомянутый закон предполагает для социально ориентированных НКО безвозмездные субсидии, консультации, имущественную, информационную и организационную поддержку, а также обучение и повышение квалификации персонала НКО.

«О важности поддержки и развития добровольческого движения в России неоднократно говорил президент страны Владимир Путин. Тем более символично, что мы принимаем этот закон в Год добровольца», — подчеркнул автор законопроекта, лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания Петербурга 11 сентября поддержали предложение об установлении нового городского праздника — Дня добровольца (волонтера). Его планируют ежегодно отмечать 5 декабря.

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Ранее Заксобрание Северной столицы поддержало документ «О развитии добровольчества в Санкт-Петербурге».

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Волонтерство и добровольчество в РФ
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