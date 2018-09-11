«Единая Россия» забрала 23 места во Владимирском заксобрании

Владимир, , 14:54 — REGNUM Партия «Единая Россия» по итогам выборов депутатов Владимирского законодательного собрания получил 23 места в региональном парламенте. Семь мандатов достались партии по итогам голосования за партийные списки, еще 16 мест займут кандидаты-одномандатники, сообщила пресс-служба областного отделения партии.

Всего в региональном парламенте будут представлены пять партий. Как сообщил портал «ПроВладимир» со ссылкой на председателя избиркома Вадима Минаева, КПРФ будет представлена в областном заксобрании семью депутатами (два избраны в одномандатных округах, пять — по единому списку). ЛДПР получит четыре места, «Справедливая Россия» — три мандата, а Коммунистическая партия социальной справедливости — один. Всего в заксобрание войдут 38 депутатов.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов состоялись 9 сентября. По результатам голосования «Единая Россия» набрала 29,3% голосов. За КПРФ свои голоса отдали 23,66% избирателей, пришедших на выборы, за ЛДПР — 20,8%. «Справедливая Россия» смогла забрать 10,2% голосов избирателей, а в Коммунистическую партию социальной справедливости поверили 6,14% проголосовавших жителей области. Не прошли в заксобрание «Яблоко» и Партия пенсионеров за социальную справедливость.

Кроме того, 9 сентября прошло голосование за губернатора Владимирской области. При явке в 32,96% ни один из кандидатов на набрал 50% + 1 голос. Поэтому в регионе на 23 сентября назначен второй тур. В него вошли кандидат от «Единой России» и действующий губернатор Светлана Орлова (36,42%) и кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Владимир Сипягин (31,19%).

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