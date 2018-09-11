Филипп: Единственный реальный вопрос для Европы — «быть или не быть»

Тур, Франция, , 14:54 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретился с парламентариями правящей партии «Вперед, Республика!» во французском городе Тур, сообщает Europe1.

Эдуард Филипп призвал депутатов и сенаторов вырваться из «вихря новостей», чтобы «сосредоточиться на первостепенных задачах». А именно программа реформ правительства, которую премьер-министр снова подробно описал.

Глава правительства также предсказал «год политической борьбы», особенно в Европе, перед выборами в Европарламент в мае 2019 года. «Впервые европейские выборы окажут влияние на судьбу Европы, будет ли она развиваться или придет в упадок», — отметил Эдуард Филипп.

«Некоторые пытаются придать этому вопросу характер национальной политики, некоторые пытаются заставить нас поверить в то, что у Европы есть план В», — продолжил премьер-министр, ссылаясь на заявление лидера партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона.

«Не будем заблуждаться, единственный реальный вопрос для Европы — «быть или не быть», — подчеркнул Эдуард Филипп.

Напомним, выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Европарламент: два очка отделяют партию Макрона от Марин Ле Пен