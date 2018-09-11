Экс-глава МГБ Грузии заподозрил США в проведении экспериментов над людьми

Москва, , 14:45 — REGNUM В Лаборатории Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения Рицарда Лугара) в Грузии могли проводить секретные эксперименты над людьми. Об этом заявил экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, изучивший часть переданных ему из Грузии документов.

По его словам, к возможным преступлениям могут быть причастны биологи военно-медицинской группы США и американские частные подрядчики.

«Действительно, (в Грузии) могли проводиться секретные эксперименты над жителями», — сказал Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве.

По его словам, 30 человек, согласно данным только за декабрь 2015 года, проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. Экс-министр госбезопасности Грузии добавил, что 24 пациента, согласно документам, скончались за один день.

Гиоргадзе также добавил, что грузинские спецслужбы не проводили никаких расследований по поводу смерти людей в лаборатории.

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