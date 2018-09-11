Песков прокомментировал заявление Золотова о Навальном

Москва, , 14:44 — REGNUM Бессовестную клевету необходимо пресекать на корню. В этом в Кремле поддерживают главу Росгвардии Виктора Золотова, записавшего видеообращение к блогеру Алексею Навальному, заявил 11 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иногда речь идет о действительно бессовестной клевете, которая является нарушением действующего законодательства. С такой клеветой можно бороться любыми способами, отметил Песков и добавил, что в этом солидарен с Золотовым.

В остальном представитель Кремля оставил обращение Золотова без комментариев. Призыв главы Росгвардии к дуэли не стоит рассматривать в качестве физической угрозы. С Кремлем свое намерение Золотов не согласовывал, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября генерал армии Виктор Золотов посредством видеоролика вызвал Навального на поединок, пообещав превратить оппонента в «хорошую, сочную отбивную». Таким образом глава Росгвардии намерен защитить честь ведомства от нападок «борцов с коррупцией».

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