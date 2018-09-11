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Путин обсудит с врио главы Приморья вопросы развития региона

Политика

Глава государства сегодня, 11 сентября, проведет рабочую встречу с врио губернатора Приморского края

Владивосток, 11 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 11 сентября, проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства подробно обсудит с Тарасенко вопросы развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит IV Восточный экономический форум. Приморье планирует подписать на ВЭФ около 50 соглашений.

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Стратегическое планирование в регионах России
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