Путин обсудит с врио главы Приморья вопросы развития региона

Владивосток, , 14:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 11 сентября, проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства подробно обсудит с Тарасенко вопросы развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит IV Восточный экономический форум. Приморье планирует подписать на ВЭФ около 50 соглашений.

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