Депутаты предложили Смольному не мешать проведению митинга

Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Группа депутатов пяти фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга письменно обратилась к губернатору города с предложением не препятствовать проведению ранее согласованного митинга по теме пенсионной реформы на площади Ленина или предоставить для этой акции другую площадку в центре города.

Напомним, на площади Ленина 6 сентября произошла серьезная коммунальная авария, связанная с прорывом трубы холодного водоснабжения. В связи с этим, как считают в Смольном, проведение массовых акций на площади у Финляндского вокзала стало невозможным. Организаторам акции, намеченной на 16 сентября, предложено перенести ее в Удельный парк, за пределами центра города.

Десять депутатов Заксобрания из фракций «Яблоко», КПРФ, «Партия роста», «Справедливая Россия» и ЛДПР категорически не согласны с такой позицией. Они уверены, что акцию можно провести в ранее намеченном месте, если временно приостановить ремонтные работы. К тому же, они проходят в стороне от предполагаемого места сбора людей.

Авторы обращения подчеркивают, что «огромное число петербуржцев знает о предстоящем митинге», поэтому предложение о переносе места согласованной акции они считают «незаконным и неприемлемым». Депутаты настаивают на предоставлении возможности провести митинг в ранее согласованном месте, с приостановкой ремонтных работ, либо предоставлении «равноценной площадки в центре города».

Подписанты также просят о срочной личной встрече с губернатором Георгием Полтавченко для обсуждения данного вопроса.

Ранее Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга заявил, что «нахождение людей в зоне проведения масштабных земляных работ небезопасно».

Попытка проведения на площади Ленина протестной акции сторонниками Навального 9 сентября была пресечена сотрудниками правопорядка. Задержаны несколько сотен участников акции, они привлечены к административной ответственности.

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