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Дипломат «Аполлон» появился в деле об отравлении Скрипалей — СМИ

Политика

Дипломат под кодовым именем «Аполлон», собиравший секретные данные о военном блоке НАТО, работал якобы в посольстве РФ в Риме

Лондон, 11 сентября 2018, 14:07 — REGNUM  Дипломат из России, завербованный британской разведкой МИ-6, раскрыл информацию о подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке.

По данным издания, дипломат под кодовым именем «Аполлон», собиравший секретные данные о военном блоке НАТО, работал в посольстве РФ в Риме. Мужчина был завербован спецслужбами Британии через несколько недель после отравления Скрипалей.

Отмечается, что дипломат якобы назвал настоящие имена подозреваемых в «деле Скрипалей», когда появились фото «сотрудников ГРУ».

Ранее британская газета Daily Mirror со ссылкой на источник в службах безопасности страны сообщила, что шесть человек могли организовать покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери. При этом Лондон до сих пор никаких доказательств причастности РФ к этому инциденту не представил.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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