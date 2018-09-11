ДНР: получение Украиной автокефалии приведет к вооруженным столкновениям

Донецк, , 14:02 — REGNUM Если на Украине будет создана автокефальная православная церковь, это может привести к вооруженным религиозным конфликтам, заявил депутат народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Мальков, сообщает 11 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, за последние четыре года на Украине регулярно вспыхивают конфликты на религиозной почве, однако предоставление автокефалии — это «дикое нарушение границ чужой территории». Мальков добавил, что создание автокефалии — это нарушение границ Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Напомним, ранее Константинопольский патриархат назначил двух экзархов из США и Канады на Украину: архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона соответственно.