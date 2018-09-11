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«Единую Россию» на выборах в Смоленскую облдуму спасли одномандатники

Политика

По спискам в региональное заксобрание прошли сразу пять партий

Смоленск, 11 сентября 2018, 14:01 — REGNUM  Сразу пять партий получат мандаты в Смоленской областной думе шестого созыва по итогам единого дня голосования 9 сентября, сообщает ИА REGNUM.

Напомним, всего на выборы в Смоленской области списки зарегистрировали пять партий, и все пять партий смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохода в думу.

По итогам выборов «Единая Россия» набрала 36,34% голосов, КПРФ — 22,91%, ЛДПР — 19,83%, Партия пенсионеров получила 9,29% голосов, «Справедливая Россия» — 7,79%. Таким образом, по спискам мандаты облдумы получат девять кандидатов «Единой России», шесть — КПРФ, пять — от ЛДПР, по два — «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Еще 24 кандидата — 17 от «ЕР», шесть от КПРФ и один ЛДПР — победили по одномандатным округам.

Таким образом, из 48 мест в Смоленской областной думе большинство, 26 мест, займут представители «Единой России», 12 — КПРФ, шесть — ЛДПР, и по два — «СР» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Для сравнения — в составе думы предыдущего созыва «Единая Россия» имела 36 мест, пять — КПРФ, четыре — ЛДПР, два — СР и один — РППС.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Смоленскую облдуму КПРФ победила по нескольким округам

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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