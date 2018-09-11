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Три месяца борьбы с курдами: в Турции «нейтрализованы» 760 членов РПК

Политика

52 сотрудника правоохранительных органов пострадали

Анкара, 11 сентября 2018, 14:02 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» 760 членов Рабочей партии Курдистана в течение последних трех месяцев, сообщает 11 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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Курдистан
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