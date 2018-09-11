Госдума упрощает возможности для онлайн-ставок

Москва, , 13:58 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с нелегальным оборотом азартных игр в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

В частности, авторы законопроекта предлагают уточнить понятие так называемых «интерактивных ставок», которые граждане могут совершать через интернет или мобильную связь. Сегодня закон запрещает любые проведения безналичных платежей в букмекерских конторах и тотализаторах. Авторы инициативы предлагают смягчить этот запрет и позволить организаторам азартных игр использовать безналичные расчеты при «интерактивных ставках».

При этом предлагается обязать организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать интерактивные ставки только от граждан, которые прошли идентификацию в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме того, участники таких азартных игр должны сообщить свой возраст, а букмекеры — установить его достоверность.

Кроме того, авторы законопроекта также предлагают ввести во взаимоотношения букмекеров и физлиц банковского агента, который будет переводить интерактивные ставки в состав разрешенного вида деятельности. Это позволит избежать двойной идентификации граждан

Помимо этого, авторы инициативы прописывают, что при рекламе азартных игр букмекер должен в обязательном порядке информировать граждан о выданной ему лицензии или разрешения на организацию азартных игр. Таким образом, законопроект сможет пресечь работу нелегальных букмекеров онлайн, в особенности из-за рубежа РФ. Как отметил в ходе пленарного заседания Госдумы один из авторов инициативы депутат Андрей Луговой (ЛДПР), это позволит сократить отток порядка 140 млрд рублей за пределы страны.