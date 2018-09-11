Председатель ярославского облизбиркома не видит оснований для пересчета

Ярославль, , 13:54 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Ярославской области не видит оснований для пересчета голосов на выборах в Ярославскую областную думу. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявление с требованием пересчета в 3 округах написала член «Единой России» Юлия Миронова. Она посчитала, что КПРФ получила необоснованно высокие результаты.

Юлии Мироновой кажется, что результаты КПРФ завышены. Но это не основание для пересчета. Основанием для пересчета является наличие каких-то нарушений. Это безосновательное утверждение. Рассмотрим это заявление в соответствии с законом. Для пересчёта всегда должны быть основания. Основаниями являются нарушения, которые есть или предполагаются. А якобы завышены цифры — это непонятно — как это было сделано, что за нарушения она имеет ввиду. Я пока не вижу основания для пересчёта, но решение принимаю не я. Если бы мне подавалось заявление, я бы его оценивал. Но мне такое заявление не поступало. Человек должен написать конкретно, что было нарушено и что конкретно нужно проверить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

В любом случае заявление Юлии Мироновой будет рассмотрено на заседании комиссии Ярославской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле кандидат-единоросс требует пересчитать голоса после КОИБов