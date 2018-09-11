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Российских саперов наградили госнаградами за выполнение спецзадач в Сирии

Политика

Более 30 военнослужащих были удостоены государственных наград

Российских саперов наградили госнаградами за выполнение спецзадач в Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
Сапёры

Москва, 11 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  Личный состав отряда разминирования, выполнявший задачи по очистке ряда городов Сирии от взрывоопасных предметов, наградили российскими государственными наградами, сообщает 11 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Так, более 30 военнослужащих были удостоены государственных наград — орденов Мужества, медалей «За отвагу», Суворова и Жукова.

Отмечается, что за все время гуманитарных операций в Сирии саперы разминировали на территории Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зоры более 6,5 тыс. га территории, 1,5 тыс. км дорог, свыше 17 тыс. зданий и сооружений, а также уничтожили более 105 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее Россия, Иран и Турция призвали ООН организовать разминирование Сирии. Представители внешнеполитических ведомств эти стран указали, что обезвреживание взрывоопасных предметов в сирийских населённых районах позволит защитить жителей и объекты всемирного исторического наследия в Сирии.

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