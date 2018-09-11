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Девочку с розовыми волосами допустили до уроков в пермской школе

Политика

Спасибо нужно сказать маме-депутату

Пермь, 11 сентября 2018, 13:48 — REGNUM  Ученица 10 «А» класса, пермской гимназии, нарушившая ее устав, что стало причиной отстранения ее от занятий, вновь вернулась к обучению, сообщает 11 сентября V-kurse.ru.

Скандал с отстранением школьницы вызвал бурную реакцию в социальных сетях и СМИ, так как мать девочки Надежда Агишева является депутатом Пермской городской думы.

Также от уроков в гимназии была отстранена еще одна ученица, однако данная информация не вызвала почему-то интерес со стороны общественности.

Напомним, 7 сентября дочь депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой была отстранена от занятий в школе за розовый цвет волос. Данное право руководству школы дает устав, являющийся локальным документом учебного учреждения.

Тем не менее, общественность выступившая в поддержку ученицы, руководствовалась в своей критике не юридическим документом, а эмоциональным неприятием сложившейся ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмен о дресс-коде пермской гимназии — «Дискриминация в чистом виде»

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